Oyuncu Tamer Karadağlı: LGBT dedikçe her yerden saldırıyorlar

Sosyal medya hesabından ‘LGBT’ ile ilgili paylaşımlarının kaldırıldığını duyuran oyuncu Tamer Karadağlı, üst üste saldırı altında olduğunu açıklarken, takipçilerine destek çağrısında bulundu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen oyuncu Tamer Karadağlı, bu sefer başının LGBT nedeniyle dertte olduğunu yazdı. Karadağlı, ‘LGBT dedikçe her yerden saldırı alıyorum' dedi.

Orban'lı destek

Bir takipçi ise, Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın LGBT-İ hakkındaki açıklamasını paylaşarak Karadağ'ı desteklemesi dikkat çekti:

“Orban'dan LGBT tepkisi: Artık durun

Macaristan Başbakanı Orban, "Anne kadındır, baba erkektir.Çocuklarımızı rahat bırakın

Artık durun. Küreselci egemen sınıfın nasıl bir gelecek sunacağını gördük. Ama kafamızda farklı bir gelecek var. Küreselciler cehenneme gidebilir"

Destek çağrısı

Oyuncu Karadağlı'nın twitter'dan yaptığı son paylaşımları;

“LGBT ile alakalı attığım hemen hemen tüm tivitleri kaldırdılar.

Hesabıma kısıtlama koydular, tivit atamıyorum.

Hesap kapanmadan son bir destek lütfen, seri takip.

Bu zamana kadar destek veren herkese sonsuz teşekkürler..”

‘Her yerden saldırı”

“LGBT dedikçe her yerden saldırı alıyorum.

Hesabım kapandı kapanacak. !!

Biraz daha destek lütfen. Takip ederseniz sevinirim.”

‘LGBT tivitleri…'

“Dostlar LGBT ile alakalı ne zaman twit atsam hesabıma saldırı oluyor.

Yine saldırı var. Bu tiviti gören herkes beğenip takibe alabilir mi?”

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