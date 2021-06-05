Oyuncu Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya: Kanalınızda olmaktan utanıyorum

Kırmızı Oda dizisinin oyuncusu Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesi sonrası TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi. 'Kanalınızda olmaktan utanıyorum' diyen Petekkaya, daha sonra bu paylaşımını sildi.

Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, dün akşam TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Petekkaya, konuyla ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı eleştirdiği paylaşımını kısa sürede sildi.

'Peşimde' şarkısıyla TV8'de yayımlanan gecede 'En İyi Çıkış' ve 'En İyi Klip' ödüllerini alan Durmaz'a tepki gösteren Petekkaya, şarkıcının uçaktaki mastürbasyon görüntülerini hatırlatarak "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.