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Oyuncu Hazar Ergüçlü'den 1915 paylaşımı

Oyuncu Hazar Ergüçlü, 1915 olayları hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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26.04.2021 03:55:45
Oyuncu Hazar Ergüçlü'den 1915 paylaşımı

Hazar Ergüçlü, 1915 olayları hakkında bir paylaşıma imza attı. Ergüçlü, sosyal medya hesabından 'Ermeni soykırımı' yalanına destek veren paylaşımda bulundu. Hayranlarının büyük tepkisiyle karşılaşan Ergüçlü, bu paylaşımını kısa bir süre sonra silmek zorunda kaldı. 

Ergüçlü 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" notunu paylaştı. Paylaşıma tepkilerin büyümesi üzerine genç oyuncu geri adım attı ve yazıyı sayfasından sildi. 

İşte Hazar Ergüçlü'nün sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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