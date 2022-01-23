Oyuncu Gonca Vuslateri’den senarist Gülse Birsel'e fatura tepkisi

Evine gelen zamlı elektrik faturasını paylaşarak isyan eden ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel'e, Yalan Dünya'daki rol arkadaşı Gonca Vuslateri'den dikkat çeken bir yorum geldi. Vuslateri, 'Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de' dedi.