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Oyuncu Fırat Tanış’tan İmamoğlu’nun ‘bütçe’ açıklamasına tepki

İBB'nin borçlanma limitini aştığı iddiaları hakkında basına konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul’a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar' sözlerine oyuncu Fırat Tanış’tan cevap geldi

52 Dakika Önce
2022-01-18 17:19:42
Oyuncu Fırat Tanış’tan İmamoğlu’nun ‘bütçe’ açıklamasına tepki

İBB'nin borçlanma limitini aştığı iddiaları hakkında basına konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Kimi aldatıyorlar? Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım. 16 milyon aklınızı başınızdan alır. İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar” dedi. Oyuncu Fırat Tanış, sosyal medya üzerinden İmamoğlu'na tepki gösterdi.

“Tiyatro oynamaya kalkmasınlar”

İBB'nin borçlanma limitini aştığı iddiaları hakkında basına konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

‘Kimi aldatıyorlar? Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım. 16 milyon aklınızı başınızdan alır. İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar. İstanbullunun 300 tane yeni metrobüs hattındaki otobüsle buluşmasını 1.5 senedir engellemiş oldular. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde tiyatro mu oynadı.”

Fırat Tanış: Daha çok bekleriz

Bu açıklamanın ardından oyuncu Fırat Tanış, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nu açıklamasını alıntılayarak tepkilerini dile getirdi.

Oyuncu Tanış, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün.”

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