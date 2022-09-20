Oyuncu Başak Özel neden öldü? Başak Özel kimdir? Başak Özel kaç yaşındaydı?

Başak Özel’den sevenleri için acı haber geldi. Türk dizi tarihinin en meşhurlarında rol alan Başak Özel vefat etti. Peki Başak Özel ölüm nedeni ne? Başak Özel neden vefat etti? Başak Özel kaç yaşında vefat etti? Başak Özel kimdir? İşte Başak Özel hayatı…

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Başak Özel'den sevenlerine bugün acı haber geldi. Kurtlar Vadisi, Ihlamur Altında ve Gerçek Kesit gibi projelerde rol alan Özel'in vefat etmesinin ardından yakınlarına başsağlığı mesajları paylaşıldı. Başak Özel vefat haberinin ardından sevenleri ve takipçileri Başak Özel'in hastalığı var mıydı merak ediyorlar. Başak Özel vefat nedeni sevenleri tarafından araştırılıyor.

Başak Özel neden öldü?

Başak Özel ölüm nedeni hakkında henüz herhangi açıkla yapılmadı. Başak Özel kaç yaşında vefat etti merak ediliyor. Daha önce 'Umutsuz Ev Kadınları', ' Karadayı' ve 'Anne' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Başak Özel, 51 yaşında hayata veda etti. Başak Özel vefat haberi Oyucular Sendikası tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu.

Başak Özel kimdir?

Başak Özel 22 Mart 1971'de dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Özel, sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi`nde aldığı tiyatro kurslarıyla başladı. Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çasod üyesi olan sanatçı, şiir ve öykü yazmakta, redaksiyon ve seslendirme yapmaktaydı. Özel'in yer aldığı projeler ise şöyle;

Başak Özel oynadığı diziler

Başarılı oyuncu Başak Özel, hayatı boyunca oynadığı Türk dizileri şunlardır:

Kurtlar Vadisi

Pembe Patikler

Melekler Adası - 2004

Ihlamurlar Altında

Karım ve Annem

Hızlı Adımlar

Gerçek Kesit - 1993 .