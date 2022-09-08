Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli (82), evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı. Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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