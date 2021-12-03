DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Oyuncak tabancayla kuyumcu bastı, gerçek tabancayla vuruldu
Ankara’da kritik ‘Libya’ toplantısı
3,5 yıldır kayıptı, denizin dibinde iskeleti bulundu
İsrail askerleri öldürmüştü… Cenazesi 1 yıl sonra teslim edildi
Mersin'e şehit ateşi düştü
Hangisi daha profesyonel
2021 yılın en çarpıcı fotoğrafları
ABD’de geçici bütçe onaylandı
Bu bitkiler evinizdeki kimyasal gazları temizliyor
Mesir macunu vücudumuza öyle faydalar sağlıyor ki!
Biden’in yardımcısı Harris ekibinde yenilenmeye gidiyor
Beyaz ve kahverengi yumurta arasında ne gibi bir fark var?
“FETÖ’nün siyasi ayağı yok, kullandığı siyasetçi var”
Bir dilim ekmeğe sirke döküp saklama kabına koyarsanız...
YouTube mp3 indir nedir?

TIMETURK / GÜNDEM / Oyuncak tabancayla kuyumcu bastı, gerçek tabancayla vuruldu

Oyuncak tabancayla kuyumcu bastı, gerçek tabancayla vuruldu

Şanlıurfa’da elinde tabanca, yüzünde kar maskesi ile girdiği iş yerinde kuyumcu Muhammet Yıldırım'ı tehdit eden Nihat Açıkgöz (28), 720 gram altını alıp kaçtı.

14 Dakika Önce
2021-12-03 22:06:20
Oyuncak tabancayla kuyumcu bastı, gerçek tabancayla vuruldu

Kendisini takip eden kuyumcu tarafından ayağından tabanca ile vurulan soyguncu, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Soyguncunun elindeki tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Muhammet Yıldırım'a ait kuyumcuda meydana geldi. Elinde tabanca ile kuyumcuya giren kar maskeli Nihat Açıkgöz, silahı doğrultarak kuyumcu Muhammet Yıldırım'dan altınları istedi. Yıldırım, vitrinde bulunan 720 gram altını poşette koyup soyguncuya teslim etti. Kuyumcunun polis çağırdığını söylemesi üzerine paniğe kapılan soyguncu altınlarla beraber kaçmaya başladı. Bu sırada kuyumcu kasadaki ruhsatlı tabancasını alarak soyguncunun peşine düştü.

SOKAKTA KORKU DOLU DAKİKALAR

031220211243126713591

Altınlarla kaçan soyguncuyu takip eden kuyumcu Yıldırım, peş peşe havaya ateş açarak durmasını istedi. Soyguncu belindeki tabancayı bir kez daha kuyumcuya doğrultunca Muhammet Yıldırım, tarafından bacağından vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan Açıkgöz, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Elindeki tabancanın oyuncak olduğu öğrenilen soyguncu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, kuyumcu Muhammet Yıldırım ise emniyete götürüldü. Üniversite mezunu olduğu öğrenilen kar maskeli soyguncunun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇAY İÇİP, ALTINLARI POŞETE KOYMUŞ

031220211243276716130

Şanlıurfa'da, oyuncak tabancayla gerçekleştirilen kuyumcu dükkanı soygununun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyumcu Muhammet Yıldırım'ın, soygun anında elindeki çayı bırakmadan yudumlayıp daha sonra vitrindeki altınları oyuncak tabancalı Nihat Açıkgöz'e poşetle verdiği anlar yer aldı. Ayrıca altın dolu poşeti alıp, kaçan soyguncuyu tabancayla kovalayan Yıldırım'ın, Açıkgöz'ü bacağından vurarak, polis gelene kadar da başında beklediği görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş