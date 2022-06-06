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Oyuncak ayıdan uyuşturucu çıktı

Adana'dan Antalya'ya kargoyla gönderilen oyuncak ayı içinden uyuşturucu çıktı. 2 kişi gözaltına alındı.

2 Saat Önce
2022-06-06 23:03:25
Oyuncak ayıdan uyuşturucu çıktı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Adana'dan A.Ö'nün, Alanya ilçesinde B.F. adına kargo göndereceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki kargo şirketine gönderilen paketi alan B.F'yi yakaladı.

Yapılan aramada kargo paketinde bulunan oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 96,85 gram esrar buldu.

Ardından B.F'nin evine yapılan operasyonda kargoyu gönderen A.Ö. de yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. AA .

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