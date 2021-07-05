Oytun Erbaş: Eğer doğru işler yaparsam Türkiye’nin Elon Musk’ıyım

Salgının başlarında 'Koronavirüs Türkleri etkilemez' şeklindeki açıklaması gündem olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, birçok araştırma yaptığını ve literatüre çok şey kattığını söyledi. Erbaş, '80 yaşındaki bir Türk bilim adamının yapacağını 40 yaşında bitirdim. Benim önümde kırk yıl daha var. Eğer ben doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk'ıyım' dedi.