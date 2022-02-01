DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hem karada hem havada caydırıcılık artacak!
Merkez Bankası'na faiz oranı belirleme yetkisi
Ukrayna üzerinden Rus gazı akışı iki kat artırıldı
Alman prens mirası için evlat edindi
Oturulan kata göre asansör gideri ödenebilir mi?
2022 Şubat ayı hacamat günleri nelerdir?
Suriye - Güney Kore maçı canlı nasıl izlenir?
Fatma Girik'in ölümünde ihmal iddiasıyla suç duyurusu
Pfizer-BioNTech tarih verdi! 5 yaş altı çocuklara özel koronavirüs aşısı
Merkez Bankası'ndan YUVAM hesaplarıyla ilgili detaylı açıklama
Göztepe'nin yıldızı Obinna Nwobodo, AEK'ya mı transfer oluyor?
Bakan Muş açıkladı! Sahte indirim dönemi bitiyor
İtalya’da Omicron endişesi: 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu geldi
Sabriye Aydemir kimdir? Sabriye Aydemir Google’da neden Doodle oldu?
Büyük bir çarşıyı içine alan; çok amaçlı kapalı pazar yeri yapılacak

TIMETURK / GÜNDEM / Oturulan kata göre asansör gideri ödenebilir mi?

Oturulan kata göre asansör gideri ödenebilir mi?

Sitelerdeki gider paylaşımlarında görülen yüksek aidatlarda adil paylaşım nasıl yapılabilir?

27 Dakika Önce
2022-02-01 16:11:49
Oturulan kata göre asansör gideri ödenebilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesine göre aralarında başka türlü anlaşma yoksa malikler personel ücretlerine eşit, diğer giderlere arsa payına göre katılıyorlar. Bu paylaşım şekli her zaman doğru ve adil olmayabiliyor.

Kat Mülkiyeti Hukuku uzmanı avukat Mustafa Şeref Kısacık, konuya ilişkin soruları cevaplandırdı:

'Yasal düzenlemenin dışına çıkarak, farklı bir gider paylaşım modeli belirlenebilir mi?'

Evet. KMK buna izin veriyor. Örneğin, 40-50 katlı binada, oturulan kata göre asansör parası ödemesi getirilebilir. Sitede oturum başlamadan daha kat irtifakı/kat mülkiyeti kurulurken, Yönetim Planı (YP) siteye özgü hazırlanabilir. YP'de, o siteye ait otopark, asansör, havuz, tenis kortu gibi ortak yer ve tesislerin giderlerinin paylaşımı, malikler ve kiracılar açısından en adil ve doğru bir şekilde belirlenebilir; ‘Az kullanan az, çok kullanan çok öder'. Hatta, bazı hizmetlerden yararlanmayanlar, o konuda hiç ödeme yapmazlar. Böylece, gider paylaşımı ile ilgili gelecekte hiçbir sorun da yaşanmaz.

Hürriyet .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş