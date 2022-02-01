Oturulan kata göre asansör gideri ödenebilir mi?

Sitelerdeki gider paylaşımlarında görülen yüksek aidatlarda adil paylaşım nasıl yapılabilir?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesine göre aralarında başka türlü anlaşma yoksa malikler personel ücretlerine eşit, diğer giderlere arsa payına göre katılıyorlar. Bu paylaşım şekli her zaman doğru ve adil olmayabiliyor.

Kat Mülkiyeti Hukuku uzmanı avukat Mustafa Şeref Kısacık, konuya ilişkin soruları cevaplandırdı:

'Yasal düzenlemenin dışına çıkarak, farklı bir gider paylaşım modeli belirlenebilir mi?'

Evet. KMK buna izin veriyor. Örneğin, 40-50 katlı binada, oturulan kata göre asansör parası ödemesi getirilebilir. Sitede oturum başlamadan daha kat irtifakı/kat mülkiyeti kurulurken, Yönetim Planı (YP) siteye özgü hazırlanabilir. YP'de, o siteye ait otopark, asansör, havuz, tenis kortu gibi ortak yer ve tesislerin giderlerinin paylaşımı, malikler ve kiracılar açısından en adil ve doğru bir şekilde belirlenebilir; ‘Az kullanan az, çok kullanan çok öder'. Hatta, bazı hizmetlerden yararlanmayanlar, o konuda hiç ödeme yapmazlar. Böylece, gider paylaşımı ile ilgili gelecekte hiçbir sorun da yaşanmaz.

Hürriyet .