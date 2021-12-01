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Otomobille dükkanına girdiği ortağı tarafından öldürüldü
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TIMETURK / GÜNDEM / Otomobille dükkanına girdiği ortağı tarafından öldürüldü

Otomobille dükkanına girdiği ortağı tarafından öldürüldü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, anlaşmazlık yaşadığı ortağına kızarak otomobille dükkanın içine giren Murat Öztok, ortağı H.T. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

39 Dakika Önce
2021-12-01 22:09:11
Otomobille dükkanına girdiği ortağı tarafından öldürüldü

Olay akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Murat Öztok, ortağı H.T. ile alacak verecek anlaşmazlığından tartışma yaşadı. Sinerlenen Öztok dışarda bulunan otomobilini çalıştırıp, kafenin duvarını yıkarak içeri girdi. H.T. ise tabancayla Öztok'a ateş etti. Öztok, ortağının açtığı ateş sonucu ağır yaralanırken, H.T. olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Etimesgut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztok, burada hayatını kaybetti. Polis H.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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