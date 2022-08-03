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ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevinden alındı.

1 Saat Önce
2022-08-03 00:43:29
ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, daha önce Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında yer aldığı ortaya çıkmıştı.

ÖSYM iddialarının asılsız olduğu yönünde bir açıklama yayımlarken, muhalefetin sert tepkileri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.

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