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Osmaniye'de kaza; 1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 yaralı

Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru Barış Yılmaz (31) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

11 Dakika Önce
2022-03-26 23:20:24
Osmaniye'de kaza; 1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde E-90 Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında meydana geldi.

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Barış Yılmaz yönetimindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil, Gaziantep istikameti Barit Madeni mevkiinde Osman A.'nın kullandığı 61 AD 455 plakalı otomobille çarpıştı.

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Barış Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi Şeyma Yılmaz ve diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince Gaziantep ve Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Barış Yılmaz'ın Gaziantep'te polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA .

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