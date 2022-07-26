Osman Sezgin kimdir? Osman Sezgin hayatı

Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı’na Osman Sezgin atandı. Peki Osman Sezgin kimdir? İşte Osman Sezgin hayatı…

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine Osman Sezgin atandı.

Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Osman Sezgin kimdir?

1959 yılında dünyaya gelen Osman Sezgin, ilkokul, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde bitirmiştir. Sezgin, Marmara Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi'nde ise doktora eğitimini tamamlamıştır.

Osman Sezgin 2020 yılından bu yana her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1'de Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürütmektedir.