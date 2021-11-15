DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Anket: En çok hangi yaş grubu kripto paraları tercih ediyor?
2021 hemşire atama kontenjanı | 40 bin sağlık personeli hemşire atama sayısı | Hemşire (Lise-Üniversite) kaç kişi atanacak?
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den HDP'ye övgü: 'Aldığı her oyun hakkını veren tek partidir'
'Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten rekor tazminat alacak'
2021 Sağlık personeli alımı kontenjan ve branş dağılımı | 40 bin atama (Hemşire-Ebe) kaç kişi alınacak?
Osman Öcalan öldü
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
2021 Sağlık Bakanlığı atama branş ve kontenjan dağılımı atama sayısı | Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı (hemşire-ebe-tekniker-teknisyen) kaç kişi alınacak?
BAE'den sürpriz Türkiye kararı!
Yazar Atilla Yayla: CHP kapatılmalı!
Konut alacaklar dikkat! Üç kamu bankası faiz oranlarını düşürdü
Erdoğan'ın konutunu gözetlerken yakalanmışlardı! İlginç detay ortaya çıktı
Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları
Bulgaristan'da yapılan seçimlerde Türk aday kaçıncı oldu?

TIMETURK / GÜNDEM / Osman Öcalan öldü

Osman Öcalan öldü

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

40 Dakika Önce
2021-11-15 09:00:20
Osman Öcalan öldü

Koronavirüs nedeniyle Erbil'deki bir hastanede tedavi gören Osman Öcalan'ın bu sabah saat 04.30'da yaşamını yitirdiği duyuruldu.

RUDAW'ın haberine göre Osman Öcalan, bir süredir Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Osman Öcalan'ın yenilenen İstanbul seçimleri öncesinde TRT Kurdi'ye çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'yi eleştiren ifadeler kullanması tartışma yaratmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş