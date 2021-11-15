Osman Öcalan öldü
Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
2021-11-15 09:00:20
Koronavirüs nedeniyle Erbil'deki bir hastanede tedavi gören Osman Öcalan'ın bu sabah saat 04.30'da yaşamını yitirdiği duyuruldu.
RUDAW'ın haberine göre Osman Öcalan, bir süredir Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Osman Öcalan'ın yenilenen İstanbul seçimleri öncesinde TRT Kurdi'ye çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'yi eleştiren ifadeler kullanması tartışma yaratmıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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