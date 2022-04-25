DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Braga - Porto maçı canlı nasıl izlenir?
Bakan Çavuşoğlu Brezilya gazetesinde yazdı
Beşiktaş - Kasımpaşa maçını canlı izle! Süper Lig
Bakan Akar'dan 'Pençe-Kilit Operasyonu' açıklaması
Yaşlılık maşı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) engelli aylığı 29 Nisan'da yatacak mı?
Osman Kavala'ya kaç yıl ceza verildi? Osman Kavala'nın cezası belli oldu mu? Osman Kavala kaç sene hapis yatacak?
Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasını reddetti
Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
Senegalli genç: Dünya bir illüzyon, geriye sadece verdiklerimiz kalacak
Eşini öldürüp PKK'ya katılmak istemişti, müebbet hapsi istendi
Hindistan'dan Çinli turistlere vize engeli
Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 'Çok şükür oğlumu kurtarabildim'
Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 'Çok şükür oğlumu kurtarabildim'
Bakan Kirişci: Hedef 2 milyon sokak hayvanını kısırlaştırmak
'Dünyadaki Mars': Rum Vadisi

TIMETURK / GÜNDEM / Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet

Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

56 Dakika Önce
2022-04-25 18:57:25
Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı dava, karara bağlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

6266c76116557378040ec942

Mahkeme heyeti, sanığa verilen toplam ceza süresi ve infaz koşullarını dikkate alarak Kavala'nın bu suçtan hükümle beraber tutuklanmasına hükmetti.

Osman Kavala hakkında, TCK'nın 312/1 maddesinden ceza verildiğine vurgu yapan mahkeme heyeti, bu nedenle sanığın, "mala zarar verme", "Nitelikli mala zarar verme" tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "Nitelikli yağma", "Nitelikli yaralama" suçlarından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Kavala'nın "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan her türlü şüpheden uzak, tam bir kanaat uyandıran kesin ve yeterli bir delil bulunmaması nedeniyle beraatine hükmederek bu suçtan tahliyesini kararlaştırdı.

Diğer sanıklar

Tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'e TCK'nın 312/1 maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların eylemlerinin "yardım" kapsamında kaldığına kanaat getirerek, 18'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

6266c29d16557378040ec90f

Mahkeme heyeti, bu 7 sanığa verilen ceza miktarı ve üzerlerine atılı suçun niteliğini dikkate alıp adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına kanaat getirerek, bu sanıkların tutuklanmasına karar verdi.

Heyet, firari sanıklar Henri Jack Berkey, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarını ayrılmasına karar verdi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş