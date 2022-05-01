Osman Kavala ve diğer mahkumlardan açıklama!

CHP'li Çakırözer Gezi davasında hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde görülen üçüncü Gezi Parkı davasının karar duruşması sonucunda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 16 kişiye ise 18'er yıl hapis cezası verildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi davasında haklarında mahkumiyet kararı verilen ve Silivri Cezaevi'nde bulunan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay'ı ziyaret etti. CHP'li Çakırözer, ziyaretin ardından yaptığı görüşmelere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Çakırözer, tutukluların dava kararına ilişkin şunları söylediğini belirtti:

OSMAN KAVALA: MAHKEMENİN KARARI AİHM'E HAKARET NİTELİĞİNDE

Mahkemenin verdiği cezaya şaşırdım. Hiç suçum yok ama bu kadar yatırdıktan sonra bir ceza vermeden bırakmalarını beklemiyordum. Ama böylesine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına şaşırdım. Ama daha çok şaşırdığım husus benimle birlikte 7 saygın isme 18 yıl hapis cezası verilmesi. Bu isimlerin her biri yasalara hukuka bağlı, onlarca yıldır ülkemizin iyiliği için çalışan kişiler. Onlara da böyle bir zulüm yapılıyor olması çok üzücü.

Mahkemenin bu kararları aslında üyesi olduğumuz AİHM'e hakaret niteliğinde. Türkiye'nin AİHM'e ‘o dosyadan beraat etti' dediği dosyadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldım. Hükümet AİHM'e, ‘Ben seni oyalamak için dosyalar uydurdum. Seni aldattım. Şimdi de senin kararlarını tanımıyorum' diyor aslında bu kararla. Maalesef sonuçta zararlı çıkan Türkiye'nin saygınlığı oluyor.”

HAKAN ALTINAY: BU TARAFSIZ ADİL BİR MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR DEĞİL, TAM BİR DELİ SAÇMASI!

Bu tarafsız adil bir mahkemenin verdiği karar değil, tam bir deli saçması! Bu kararın bize, ailelerimize verdiği zarar belli. Hukukun, adaletin, vicdanların üzerinden buldozer gibi geçen bir karar. Ama bir de Türkiye'nin itibarına verdiği büyük hasar var. Batı'da Türkiye'nin dostu olan, hiçbir karşılık beklemeden Türkiye'nin olumlu imajı için çabalayan isimlerin her biri bu ve buna benzer adaletsiz uygulamalar nedeniyle artık Türkiye'ye sırt çevirmiş durumda. Kimden bahsediyorum Marti Ahtisaari, Thorbjorn Jagland. İnsan en çok buna üzülüyor. Savcı benim o dönemde Avrupa Birliği'ne yazdığım mektubu delil koymuş.

Ne demişiz biz : ‘Aman Gezi Direnişine karşı yaşanan bu olumsuzlukları bahane edip Türkiye'nin AB sürecini durdurmayın' diyoruz. Bu sözler zor durumda bırakıyormuş Türkiye'yi. Şimdi iddia ediyorum hangisi daha çok zarar veriyor Türkiye'ye? Benim mektubum mu? Yoksa bizi mahkum eden bu adaletsiz yargı mı? Toplumun vicdanı ile bu kadar oynamamak lazım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil ama herkes herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek zorunda. Ülkede bir hukuk güvencesi olması şart.”

TAYFUN KAHRAMAN: BİZİM ŞAHSIMIZDA TOPLUMA YAŞATILAN BU ZULME KARŞI DURACAĞIZ

"Bizim şahsımızda topluma yaşatılan bu zulme karşı duracağız. Bizi tecrit koşullarında içeride tutmak isteseler de onurumuzla, gururumuzla Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz. Evimizi ziyaret ederek çok büyük dayanışma gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bu haksızlığın karşısında susmayan tüm siyasetçilere teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu bize güçlü biçimde sahip çıkıyor. Teşekkür ediyoruz.”

CAN ATALAY: BU KARARLAR SUSTURMAK KORKUTMAK İSTEDİKLERİ GEZİ RUHUNA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ

“Bu kararlar susturmak korkutmak istedikleri Gezi ruhuna hiçbir şey yapamaz. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız. Bu memleket, giydirmek istedikleri bu deli gömleğine sığmaz. Cumhuriyete sahip çıkacağız. Onu demokratikleştireceğiz. 100. Yılında demokratik cumhuriyet 84 milyon olarak hepimizin birbirine armağanı olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ve diğer liderlerin bu hukuksuzluğa karşı durmasından, Gezi'ye sahip çıkmasından mutluyuz.”

Çakırözer, ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada, Gezi'de milyonların anayasal hak olan protesto hakkını kullandığını dile getirerek, verilen cezaların büyük bir hukuksuzluk olduğunu söyledi. Ortada vicdanları sızlatan bir adaletsizlik olduğunu vurgulayan Çakırözer, “Osman Kavala bir bayrama daha cezaevinde giriyor. Cezaevinde geçirdiği 9. Bayramı. Onunla birlikte Gezi sanıkları da bu bayrama ailelerinden uzakta haksız, hukuksuz tutuklu bulundukları Silivri ve Bakırköy cezaevlerinde geçirecek. Bu adaletsizlik bir an önce giderilmeli ve bu masum insanlar özgürlüklerine en kısa sürede kavuşmalıdır” dedi.