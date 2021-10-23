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TIMETURK / GÜNDEM / ''Osman Kavala serbest bırakılsın'' çağrısı yapan büyükelçi, Abdullah Gül ile görüştü

''Osman Kavala serbest bırakılsın'' çağrısı yapan büyükelçi, Abdullah Gül ile görüştü

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 büyükelçi arasında yer alan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki ile görüştü.

2 Saat Önce
2021-10-23 11:34:39
''Osman Kavala serbest bırakılsın'' çağrısı yapan büyükelçi, Abdullah Gül ile görüştü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak bir bildiriyle çağrı yapan 10 büyükelçi arasında yer alan Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşme gerçekleştirdi.

Büyükelçi Mari, Abdullah Gül'le yaptığı görüşmenin ilişkin fotoğrafını resmi sosyal medya hesabından 'Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün Türkiye üzerinbe iyi bir konuşma gerçekleştirdik' notu ile paylaştı.

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NE OLMUŞTU?

On büyükelçi, tutuklu Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak bildiri yayımlamıştı. Bildiride şu ifadelere yer verilmişti:

'Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz.'

Bu açıklamanın ardından 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na uyarılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da büyükelçilerin çağrısına tepki göstermişti:

'Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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