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TIMETURK / GÜNDEM / Osman Kavala: Hayatımın dört yılını kaybettim

Osman Kavala: Hayatımın dört yılını kaybettim

İş insanı Osman Kavala tutukluluğunun dördüncü yılını doldurması nedeniyle açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2021-11-02 16:58:36
Osman Kavala: Hayatımın dört yılını kaybettim

İş insanı Osman Kavala, tutukluluğunda 4 yılın dolması vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, 'Osman Kavala'ya Özgürlük' inisiyatifinin açıkladığı mesajda Kavala, Silivri Cezaevi'nde dördüncü yılını tamamladığını ifade ederek şu görüşlere yer verdi:

"Bu süre içinde sadece cezaevinde olduğum için kendi hayatımı yaşama imkanımı kaybetmekle kalmadım, hedef gösterildim ve kamuoyunda hakkımda 'karanlık' ve 'kötü' bir insan izlenimi yaratılmaya çalışıldığı için, kendi gerçekliğim de tahrif edildi. Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir 'memleket sorunu' haline geldikten sonra, teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir."

Kavala, Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatı konusunda da, "AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli, bunu yaparken insan hakları ve hukuk üstünlüğünü gündeme getirmeli. Bu hemen yaptırımlara başvurmaktan daha iyi" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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