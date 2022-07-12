Osman Kavala'dan AİHM açıklaması

AİHM'in verdiği ihlal kararını değerlendiren iş insanı Osman Kavala, 'Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ve ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum' dedi.

Gezi eylemlerinin finansmanını sağladığı iddiasıyla müebbet hapis cezası verilen ve 18 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği hak ihlali kararıyla ilgili açıklama yaptı.

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 10 Aralık 2019'da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı" diyen Kavala'nın açıklaması şöyle:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hala devam ettiğini hükme bağladı. Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur.

Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ve ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum."

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019'da verdiği kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 18'inci maddesinin ihlal edildiğini belirterek Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 2 Şubat'ta yaptığı olağan toplantısında, tutukluluğu süren Osman Kavala ile ilgili Türkiye'nin yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi için davanın tekrar AİHM'e havale edilmesine karar vermişti.

AİHM, 11 Temmuz'da açıkladığı kararında Kavala'nın tahliye edilmemesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46'ıncı maddesinin de ihlal edildiğine karar vermişti.