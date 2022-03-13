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TIMETURK / GÜNDEM / Ortaylı: Hekime saygı yok, gidenin ardından saz çalmak çözüm değil

Ortaylı: Hekime saygı yok, gidenin ardından saz çalmak çözüm değil

Tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye’de kolay hekim yetişmediğini, toplumda hekimlere ve hastaneye karşı saygı gösterilmediğini vurguladı

2 Saat Önce
2022-03-13 18:09:15
Ortaylı: Hekime saygı yok, gidenin ardından saz çalmak çözüm değil

Ortaylı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm;

SAĞLIKTA 25 BİN TL ÇIKMAZI

Doktorların maaşı yeni yükseltildi. Söylenene göre 25 bin TL'ye kadar çıkıyormuş. Bir cerrahın 25 bin TL'yi doğrultması için ameliyat başına alacağı primden dolayı 24 saat ameliyat yapması gerek. Allah korusun!

Bu memlekette Tıbbiye, askeri savunma gerekçeleriyle başladı. 18. asrın başından beri Avrupa tekniklerinin kabulü ile gelişti. Cumhuriyet devriminde tıp ordusu birtakım kronik bulaşıcı hastalıklara karşı önemli savaş vermiştir. Zamanın raporları bu başarıyı işaret ediyor. Kolay yetişmiyorlar. Dışarı gidenin ardından saz çalmak meseleye çözüm getirmiyor. Hekim kapısına olur olmaz dayanan kitlelerin hekime ve hastaneye karşı saygısı yok.

HİYERARŞİYE SAYGI

Her toplum gibi muasır Türkiye'de ön planda mühendisleri, hekimleri, usta ziraat uzmanları ve veterinerler (ki onlar da büyük darbe yiyor) önemlidir. Bunun dışındakilerin hepsi bu hiyerarşiye saygı duymalıdır. Bazı dallarda Türkiye gereken uzmanları en âlâsından yetiştiriyor; yetiştiremediğimiz ise politikacılardır. Politikacı yetiştirme konusunda Batı ülkelerinin bazıları bizim gibi geridir. Zaten son olaylar ve savaşlar karşısındaki aciz durumları da bunu gösteriyor.

Milliyet .

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