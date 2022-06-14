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Ortaca Belediye Başkanı Uzundemir kalp krizi geçirdi

Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, makam aracıyla Ankara'dan dönerken yolda rahatsızlandı. Hastaneye giden ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Uzundemir, tedavi altına alındı.

21 Dakika Önce
2022-06-14 23:32:47
Ortaca Belediye Başkanı Uzundemir kalp krizi geçirdi

Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, makam aracıyla ilçeye dönerken yolda rahatsızlandı. Afyon'da hastaneye kaldırılan Alim Uzundemir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Uzundemir, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan ve anjiyo uygulanan Başkan Uzundemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA

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