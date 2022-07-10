Ormanlık alanında bir kadına ait başsız beden bulundu

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 40 yaşlarında kadın vahşice öldürülüp, ormanlık alana atıldı. Başı gövdesinden ayrı olarak bulunan kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Parmak izleri alınarak labaratuara gönderildi. Polis sır cinayeti çözmeye çalışıyor

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre İstanbul Başakşehir'de kurban kesen vatandaşlar yol kenarında fundalık alanda bir cansız bedenle karşılaştı.

Kadına ait olan cansız bedende onlarca yara ve kesiğe rastlandı. Daha da kötüsü ise kadının başı gövdesinden kesilip ayrı olarak bulundu.

ÖLDÜRÜLÜP ORMANLIK ALANA ATILDI

Vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, bir kadına ait olduğunu teyit ettiği cansız bedenin, öldürüldükten sonra buraya taşındığı sonucuna vardı.

CANSIZ BEDEN 100 METRE SÜRÜKLENDİ

Ekipler cansız bedenin üzerinde yaptığı aramada herhangi bir kimliğe rastlamadı. Parmak izleri alınarak labaratuvara gönderildi. Çevrede delil arandı, bıçak ya da tabanca bulunamadı. Cansız beden yaklaşık 100 metre sürüklendiği anlaşıldı. Polis cinayetin sır perdesini aralamaya çalışıyor.

Habertürk .