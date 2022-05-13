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TIMETURK / GÜNDEM / Ormanda uyurken bulundu

Ormanda uyurken bulundu

Mersin'in Anamur ilçesinde, dün hayvan otlatmaya gidip, bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Raziye Koç (60), bugün ormanda uyurken bulundu.

6 Saat Önce
2022-05-13 20:06:57
Ormanda uyurken bulundu

Olay, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kükür Mahallesi'nde meydana geldi. Otlattığı hayvanların peşinden giden Raziye Koç, gece eve dönmeyince yakınları tarafından jandarmaya haber verildi.

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İhbarla harekete geçen ekipler ve mahalleli, Koç'u arama çalışmalarına başladı.

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Havanın kararması nedeniyle gece aramalar durdurulurken, AFAD ekiplerine de haber verildi. Bu sabah tekrar aranan Koç, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanda uyurken bulundu. Aldığı ilaçlardan dolayı uyuduğu belirtilen Raziye Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA

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