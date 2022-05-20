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Ormanda çürümüş ceset bulundu

Kahramanmaraş'ta, ormanda ağaca asılı halde çürümüş erkek cesedi bulundu.

1 Saat Önce
2022-05-20 18:12:25
Ormanda çürümüş ceset bulundu

Kentte 5 Nisan Mahallesi Kayabaşı mevkisindeki ormanda çalışan orman işçileri, ağaçta asılı çürümüş cesetle karşılaştı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçta asılı kişinin yaklaşık 1 ay önce öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağaçtan indirilen erkek cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Polis, üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. DHA .

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