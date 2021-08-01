Orman yangınlarında beşinci gün: 107 yangından 98'i kontrol altında

Türkiye’nin pek çok bölgesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları beşinci günde de sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre 30'u aşkın ilde 107 orman yangını çıktı, bunlardan 98'i kontrol altına alındı. Manavgat, Marmaris, Bodrum dahil 9 bölgede yangın söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Yangından etkilenen alanlar 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesine acil ihtiyaçların karşılanması için 50 milyon lira gönderildiğini duyurdu. Yangınlarda 5'i Manavgat'ta, biri Marmaris'te olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.