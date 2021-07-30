Orman yangınları; AFAD il il açıkladı

AFET ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI (AFAD), Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana ve Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiğini, gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangınına 960 personel, 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 201 arazöz, 30 iş makinası ve 30 su ikmal aracıyla müdahale edildiği bildirildi. Yangından 13 mahallenin yoğun, 22 mahallenin ise kısmen etkilendiği belirtildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 1'i ağır olmak üzere 271 vatandaşın etkilendiği belirtilerek, "Yangından etkilenen 73 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. Antalya, Afyonkarahisar ve İzmir AFAD il müdürlüklerinden 48 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Samsun illerinden Antalya Valiliği ile eş güdüm halinde 230 personel, 17 arazöz, 42 itfaiye aracı, 13 su tankeri ve 1 öncü araç bölgeye sevk edilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 450 personelle 75 itfaiye aracı, DSİ'den 1 dozer, 3 ekskavatör, 7 vidanjör ve 1 kepçe çalışmalara destek vermektedir. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangından 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 22 muz serası, 15 sebze serası, 360 arı kovanı ve 15 bin dekar tarım alanı zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Manavgat merkezde bulunan KYK yurdunda 73 afetzede barındırılmaktadır. Yangın nedeniyle 35 mahallede enerji kesintisi meydana gelmiştir. 12 mahalleye tedbir amaçlı olarak elektrik verilmemektedir" denildi.

MERSİN ORMAN YANGINI

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçesilerinde çıkan yangına, 335 personel, 2 helikopter ve 90 arazözle müdahale edildiği belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre; yangından 34 vatandaşımız etkilenmiş olup, 19 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 86 sağlık personeliyle 27 ambulans görevlendirilmiştir. Yangın nedeniyle Aydıncık ilçesi Duruhan, Yenikaş, Karaseki ve Karadere mahalleleriyle Silifke ilçesi İmamuşagı, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahallelerinden toplam 3 bin 466 hane, 6 bin 386 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Gerekli tedbirler alınmış olup şu an için barınma ihtiyacı bulunmamaktadır. Hasar tespit çalışmaları amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 14 personel ve 7 araç görevlendirilmiştir. Yangınlar nedeniyle 272 trafoda elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Bölgede, Türk Kızılay tarafından 100 kişilik kumanya dağıtılmış, 800 kumanya alana sevk edilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 4 personel görevlendirilmiş olup saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

OSMANİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARI

Osmaniye'nin Kırmacılı köyü ve Karacalar mevkisinde iki ayrı orman yangını meydana geldiği hatırlatılarak, "Yangınlara 528 personel, 4 helikopter, 79 arazöz, 32 su tankeri, 21 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır ve 24 arazi aracıyla müdahale edilmektedir. Osmaniye AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 personel ve 1 araç bölgede görevlendirilmiştir. AFAD eş güdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Aksaray, Nevşehir, Diyarbakır ve Kırıkkale valiliklerinden bölgeye 58 personelle 13 su tankeri, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 iş makinası, 1 tır, 1 kamyon, 1 öncü ve 1 4x4 araç sevk edilmiştir. Karacalar mevkisindeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir. Karatepe köyü ve Çakıcılar, Sarıdüz, Talipler, Sağlamerler, Hasancık, Dikenli, Aslantaş, Cığcık, Alaybeyler mahallelerinden toplam 295 hane tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Gerekli tedbirler alınmış olup şuan için barınma ihtiyacı bulunmamaktadır" denildi.

ADANA'DA 21 ALANDA YANGIN

Adana'da 2 gün önce 21 alanda orman yangını çıktığı belirtilerek, "Yangınlara 375 personel, 2 uçak, 6 helikopter, 76 arazöz, 9 itfaiye aracı, 9 iş makinası ve 1 ekskavatörle müdahale edilmektedir. Söndürme çalışmaları Aladağ, Kozan ve Kadirli bölgelerinde sürdürülmektedir. Meydana gelen yangından 10 vatandaşımız etkilenmiş olup, 8 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'ndan 27 personelle 8 ambulans ve 1 UMKE aracı bölgeye sevk edilmiştir. Adana AFAD İl Müdürlüğü'nden 18 personel ve 4 araç bölgede görevlendirilmiştir. Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı, Gökgöz, Kuytucak ve Velicanlı mahallelerinden 2 bin 705, Aladağ ve Karaisalı ilçelerinden ise 617 olmak üzere toplam 3 bin 322 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Kozan Kızlarsekisi mevkisinde mahsur kalan 2 vatandaşımız kurtarılmıştır" denildi.

MUĞLA 'DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahalleleri, Milas ilçesi Kuyucak mahallesi ve Köyceğiz Asartepe bölgelerinde ormanlık alanda yangınlar meydana geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Muğla il genelinde meydana gelen yangınlarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 49 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 35 vatandaşımızın tedavilerinin devam ettiği, 3 kişinin taburcu edildiği öğrenilmiştir. Barınma amacıyla Menteşe ilçesinde 2 bin, Milas ilçesinde 168 ve Marmaris ilçesinde 25 kişilik kapasite hazırlanmıştır. Osmaniye mahallesi 160 hane olarak Orhaniye mahallesine, Bayır mahallesi 300 hane olarak Selimiye mahallesine tahliye edilmiştir. Muğla il genelinde meydana gelen yangınlar nedeniyle 56 trafoda elektrik kesintisinin meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Marmaris Armutalan, İçmeler mahallelerindeki yangına; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, 112 ve STK'lardan toplam 374 personel, 5 helikopter, 41 arazöz, 15 su tankeri, 8 iş makinası, 15 ambulans, 3 araç ve 15 UMKE ekibiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu itfaiyelerinden 114 personel ve 19 araç sevk edilmiş, Denizli Büyükşehir itfaiyeden 1 arazöz, 1 su tankeri, 112'den 9 personel ve 3 ambulans bölgeye sevk edilmiştir. Marmaris İçmeler bölgesinde, yangın başlamadan önce ormanlık alana giren 5 vatandaşımız UMKE ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden alındıkları aktarılmıştır. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Milas Kuyucak Mahallesi'ndeki yangına; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve STK'lardan toplam 98 personel, 1 helikoper, 10 arazöz, 9 itfaiye aracı, 14 su tankeri ve 3 araçla müdahale edilmektedir. Kuyucak Mahallesi'nde bulunan otelden 50 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Köyceğiz Asartepe bölgesindeki yangına; 20 personel, 4 arazöz ve 2 araçla müdahale etmektedir. Muğla Seydikemer'de çıkan yangına; Burdur ilimizden 4 arazöz sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.