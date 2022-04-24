DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
‘Görünmez hastalık’ migren hakkında bilinmeyenler
Kürt yönetici Dizayi: PKK fakirlerin evini yıkıyor, haraç alıyor
Azerbaycan'dan Biden'ın açıklamasına tepki
İstanbul'da polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz’dan sınav açıklaması
Düdüklü tencerelere yerleştirilmiş EYP bulundu
Taksim Metro İstasyonu'nda yangın
Yuvarlak masada 3'üncü kez buluştular
Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek? Masumlar Apartmanı final tarihi, final bölümü...
Hindistan Başbakanı Modi'den Keşmir açıklaması
Kardeşlerim 49. bölüm izle | Youtube Kardeşlerim son bölüm izle (49.bölüm) | Kardeşlerim yeni bölüm tek parça full HD izle
Sakaryaspor 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
Bakan Kirişci: Kimse kalkıp da bu ülkede 'şu yok bu yok' diyemez
Soylu'dan Türkiye-İran sınır duvarı açıklaması
Erzincanlılar oruçlarını çeşmelerden akan maden suyu ile açıyor

TIMETURK / GÜNDEM / Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz’dan sınav açıklaması

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz’dan sınav açıklaması

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, 2022 yılı sözleşmeli mühendis alımı sınavına katılacak olanlara başarılar dilerken sınavla ilgili bilgilendirmede bulundu

2 Saat Önce
2022-04-24 23:57:23
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz’dan sınav açıklaması

Türkyılmaz, facebook hesabından yaptığı paylaşımda yarın (25 Nisan) başlayacak sınav hakkında şu ifadeleri kullandı:

278926840_408062471324291_8119078203386622131_n

Çok Kıymetli Meslektaşım,

Malum olduğu üzere 2022 Yılı Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınava Katılacak Meslektaşlarımız için süreç 4 Nisanda açılan tercih işlemleri ile başlamıştı.

486 meslektaşımızın hak kazandığı sözlü ve uygulamalı sınav süreci, OGM Söğütözü Yerleşkesin'nde 25 Nisan'da başlayıp, 12 Mayıs'ta sona erecek.

Sınava katılacak tüm meslektaşlarıma ayrı ayrı muvaffakiyetler diliyorum.

Orman Mühendisler Odası olarak her zaman ve her koşulda Meslek Mensuplarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Sınava katılacak tüm kardeşlerimize özel hazırladığımız ve geleneksel hale gelen isimli kupalarınızı bu kez Odamız Genel Merkezi'nde Sizlere takdim edeceğiz.

Sınava gelecek tüm Kardeşlerimizin Odamızı ziyaret etmeleri bizleri mutlu eder. Her türlü ihtiyaçlarınızda Odamıza ulaşmanız halinde Sizlere yardımcı olacağımızı belirtmek isterim.

Bir kez daha sınava katılacak Kardeşlerime başarılar diliyor, sürecin her bir meslektaşım adına hayırlı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum.

Tüm Kardeşlerimizi Odamıza bekliyor olacağız.

Kalın sağlıcakla. (24.04.2022)

Hasan Türkyılmaz

Orman Mühendisleri Odası

Genel Başkanı .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş