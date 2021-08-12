DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Orman girişindeki otları ateşe veren 4 kişi tutuklandı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off'ta!
Afganistan, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
Orgeneral Burhan: Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır
Fenerbahçe'nin play-off'ta rakibi HJK Helsinki
Sel faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 17 oldu
Binance Türkiye'den 'soruşturma' açıklaması
Roma, Anadolu'ya nasıl yakınlaştı?
Lukaku, bonservis rekoruyla yeniden Chelsea'de
BM'den Kabil'de Afgan güçleri ile Taliban arasında çatışma çıkması 'felaket' ile sonuçlanır uyarısı
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile yeni sözleşme imzaladı
Kripto Para Piyasasında Ayı Sezonu ve Boğa Sezonu
Analiz: Gösterge faiz yüzde 19’da değiştirilmeden tutuldu
Üç kurşun, bir papa ve para!..
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

TIMETURK / GÜNDEM / Orman girişindeki otları ateşe veren 4 kişi tutuklandı

Orman girişindeki otları ateşe veren 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da, Kent Ormanı girişindeki otları yaktıkları iddia edilen 18 yaşından küçük 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

13 Dakika Önce
2021-08-12 22:00:20
Orman girişindeki otları ateşe veren 4 kişi tutuklandı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Silvan yolu kenarında, Kent Ormanı yolu girişindeki köprünün altında pazartesi akşamı yangın çıktı. Kuru otların tutuştuğunu görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına 4 araçla müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Polis, ormanlık alana sıçramadan önlenen yangını çıkardığı ileri sürülen 18 yaşından küçük 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve 56 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'ormanı bilerek ve kasten yakma suçundan' tutuklandı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş