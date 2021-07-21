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TIMETURK / GÜNDEM / Orhan Savaşçı vefat etti

Orhan Savaşçı vefat etti

THKP-C Merkez Komite üyesi Orhan Savaşçı vefat etti. Savaşçı için Stockholm'de cenaze töreni düzenlenecek.

2 Saat Önce
2021-07-21 21:39:32
Orhan Savaşçı vefat etti

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Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci Örgütü kurucularından, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) Merkez Komite (MK) üyesi olan Orhan Savaşçı bu sabah Stockholm'de vefat etti. Ayrıntı Yayınları tarafından yapılan açıklamada, "Ağabeyimiz, dostumuz, yoldaşımız Orhan Savaşçı anıları ve mücadelesiyle sonsuza dek yaşayacaktır" ifadeleri kullanılarak Savaşçı'nın cenaze töreninin Stockholm'de gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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