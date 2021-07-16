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Orhan İnandı hakkında hapis istemiyle dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

55 Dakika Önce
2021-07-16 17:02:06
Orhan İnandı hakkında hapis istemiyle dava açıldı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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