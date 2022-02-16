DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kepez'de 120 Dakika Sürecek Dağ Bisikleti Yarışı
Sisi’den İsraillileri sevindiren jest
Kapatma davasında HDP’ye 60 günlük ek süre
Samsun Atakum Belediyesi hangi partiden? Atakum Belediye Başkanı kim?
“Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak!”
Bağışıklığı ölçmek için rastgele test uygulaması yapılacak
HDP'li Sancar İYİ Parti'ye yüklendi: HDP'yi düşmanlaştırmak tehlikeli sonuçlar doğurur
Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı? Rusya Ukrayna sınırından çekildi mi? Rusya ile Ukrayna savaşı olmayacak mı?
Dodik’e ‘popülist ve bukalemun’ nitelemesi!
Djokoviç: Aşı olmamak için turnuvaya katılmam
Tesla'nın ardından Uber'den de kripto para atağı
Öğretmenlikte bir (1) derece kaç TL fark ediyor? 1 derece maaşa etkisi ne kadar? Bir derece ile maaş kaç lira artar?
Aşı karşıtı eylemlere yönelik federal düzeyde “olağanüstü hal” uygulaması getirildi
Bizans kılıçları için Türk–Yunan işbirliği
Kullanıcılarını takip eden Facebook 1.2 milyar ödeyecek

TIMETURK / GÜNDEM / Orhan Gencebay'dan 'dekolte' tepkisi: Edepli olmak lazım

Orhan Gencebay'dan 'dekolte' tepkisi: Edepli olmak lazım

Son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleri hakkında konuşan sanatçı Orhan Gencebay dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, 'Edepli olmak lazım.' dedi.

2 Saat Önce
2022-02-16 08:51:32
Orhan Gencebay'dan 'dekolte' tepkisi: Edepli olmak lazım

Arabesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay, önceki akşam ailesi ile birlikte Etiler'de yemek yedi. Gencebay mekan çıkışında açıklamalarda bulundu.

Gencebay, son dönemin en çok tartışılan konusu haline gelen Gülşen, Hadise, Hülya Avşar ve Hande Yener gibi isimlerin sahne kıyafetleri hakkında konuştu. Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, "Edepli olmak lazım." dedi.

"ZAMAN DEĞİŞTİ"

Gencebay, "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti.

Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım." dedi.

Müzik sektörü hakkında da açıklamalarda bulunan sanatçı Orhan Gencebay, "Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur, durmuştur derken olağanüstü bir zarardır. Bunun hemen düzelmesi lazım, bunun nedeni üreten sanatçıların maddi ve manevi hakları gereği gibi alınamamaktadır." ifadelerini kullandı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş