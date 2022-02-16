Orhan Gencebay'dan 'dekolte' tepkisi: Edepli olmak lazım

Son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleri hakkında konuşan sanatçı Orhan Gencebay dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, 'Edepli olmak lazım.' dedi.

Arabesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay, önceki akşam ailesi ile birlikte Etiler'de yemek yedi. Gencebay mekan çıkışında açıklamalarda bulundu.

Gencebay, son dönemin en çok tartışılan konusu haline gelen Gülşen, Hadise, Hülya Avşar ve Hande Yener gibi isimlerin sahne kıyafetleri hakkında konuştu. Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, "Edepli olmak lazım." dedi.

"ZAMAN DEĞİŞTİ"

Gencebay, "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti.

Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım." dedi.

Müzik sektörü hakkında da açıklamalarda bulunan sanatçı Orhan Gencebay, "Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur, durmuştur derken olağanüstü bir zarardır. Bunun hemen düzelmesi lazım, bunun nedeni üreten sanatçıların maddi ve manevi hakları gereği gibi alınamamaktadır." ifadelerini kullandı.

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