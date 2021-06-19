Organize suç örgütü lideri Peker’in BAE’yi terk edeceği öne sürüldü

Gazeteci Alişer Delek, 'organize suç örgütü lideri' Sedat Peker’in basın danışmanı olduğu belirtilen Emre Olur’la telefonda görüştüğünü ve Olur’un “Peker, haftaya ülke değiştirip yeni videosunu yayınlayacak” dediğini aktardı.

Gazeteci Alişer Delek, 'organize suç örgütü lideri' Sedat Peker'in basın danışmanı olduğu belirtilen Emre Olur'la telefonda görüştüğünü ve Olur'un “Peker, haftaya ülke değiştirip yeni videosunu yayınlayacak” dediğini aktardı.

Sedat Peker, Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yayımladığı videolardaki iddialarıyla Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sedat Peker, bir süredir “yayınlayacağım” dediği videoları ise yayımlamadı.

Gazeteci Alişer Delek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Peker'in basın danışmanı Emre Olur ile telefonda görüştüğünü belirterek yeni videoların ne zaman yayınlanacağını duyurdu.

Delek, görüşmeye dair şunları aktardı:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.