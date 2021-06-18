DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Veyis Ateş'ten hakkındaki iddialara yanıt
Maç sırasında rahatsızlanan futbolcu Eriksen ile ilgili yeni gelişme
Analiz: Fed sonrası etkiler ve günün verileri
Türkiye'nin bugünkü koronavirüs bilançosu
Bakan Kurum: Müsilaj denetimlerinde 8 işletme kapatıldı
Rusya'dan ''Türkiye'' kararı: Uçuşlar yeniden başlıyor
Evlilik fotoğrafı için doğal stüdyo; Efteni Gölü Kuş Cenneti
Antonio Guterres, yeniden BM Genel Sekreterliğine atandı
‘Taçsız Kral’: Ayhan Işık
Azerbaycan’dan Erivan’ın ‘Şuşa’ açıklamasına tepki
Gri kategorideki PKK'lı Biliz sınırda yakalandı
İnternet hız testi | İnternet hızı nasıl öğrenilir?
Sende mi Hülya Koçyiğit?
Türkiye'de en büyük, Avrupa'da ikinci büyük tesis
Veli izin belgesi indir | Telafi eğitimi katılma dilekçe örneği indir

Organize suç örgütü lideri Peker’den Deniz Poyraz tepkisi

Hakkında Organize Suç Örgütü kurmak ve yönetmekten yeni bir soruşturma başlatılan Sedat Peker, HDP İzmir İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için başsağlığı mesajı paylaşmasına tepki gösterenlere yanıt verdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
18.06.2021 14:55:30
Organize suç örgütü lideri Peker’den Deniz Poyraz tepkisi

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve Deniz Poyraz isimli genç kadını öldüren Onur Gencer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

Dünkü saldırının ardından Deniz Poyraz için başsağlığı mesajı paylaşan hakkında Organize Suç Örgütü kurmak ve yönetmekten yeni bir soruşturma başlatılan Sedat Peker, bu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi.

Ekran Resmi 2021-06-18 14.47.47

“Acaba utanmışlar mıdır?”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Peker, “Yasin Börü için başsağlığı mesajı diledin mi?” diyenlere “Sadece başsağlığı dilemedim, arayıp ailesini buldum, babası ile dost oldum. Yasin Börü'nün babasına: Yasin kardeşim hayatta olsaydı ufak kardeşlerinin bir evi olsun onlar o evde rahat yaşasınlar diye düşünürdü, Yasin kardeşimin adına küçük kardeşlerine bir ev alsam kabul eder misiniz dedim. Yasin kardeşimizin babası yüce gönüllülük yapıp ev alıp hediye etmemi kabul etti. Bu yazdıklarımı okuyan bazıları Yasin Börü için de başsağlığı dilediniz mi dedikleri için de acaba utanmışlar mıdır?” diye yanıt verdi.

Ekran Resmi 2021-06-18 14.49.17

Peker, 40 yaşından küçüklere seslendiği mesajlarını, “bunu ancak siz yapabilirsiniz. 40 yaşından büyük olanlardan yani bizden hiçbir şey olmaz. Psikolojinizi düzgün tutun, sakın oyunlara gelmeyin” diye noktaladı.

Ekran Resmi 2021-06-18 14.51.50
 
Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş