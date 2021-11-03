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Ordu’nun Korgan kaymakamı görevinden alındı

TIMETURK / GÜNDEM / Ordu’nun Korgan kaymakamı görevinden alındı

Ordu’nun Korgan kaymakamı görevinden alındı

Ordu'nun Korgan İlçe Kaymakamı Miraç Akbulut görevinden alındı.

2 Saat Önce
2021-11-03 19:52:25
Ordu’nun Korgan kaymakamı görevinden alındı

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ordu Korgan Kaymakamı'nın, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yapmış olduğu konuşmadan dolayı görevinden alındığı yönünde gerçek dışı haberler yer almaktadır. Hiçbir gerçek bilgiye dayanmayan bu haberlere yönelik olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Ordu'nun Korgan ilçesi Kaymakamı görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin, söz konusu bu görevden uzaklaştırmayı açıklamalarıyla çarpıtarak olduğundan farklı göstermeye çalışması ise esef vericidir"

Akbulut'un, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmasından dolayı görevden alındığı ileri sürülmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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