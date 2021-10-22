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TIMETURK / GÜNDEM / Ordu'da kripto para operasyonu

Ordu'da kripto para operasyonu

Ordu'da yasa dışı kripto para üretimi yapan ve kurdukları sistemleri satışa sunduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı.

1 Saat Önce
2021-10-22 13:07:55
Ordu'da kripto para operasyonu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kripto para üretimi yapan ve kurdukları sistemleri satışa sunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

560 BİN LİRALIK MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda tespit edilen 4 kişinin evlerine düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 560 bin lira olduğu değerlendirilen 25 adet ekran kartı, 9 adet ram bellek, 4, adet flash bellek, 6 adet harddisk, 6 adet anakart, 9 adet güç kaynağı, 4 adet cep telefonu, 3 adet laptop bilgisayar, 15 adet soğutucu fan, 6 adet işlemci, 25 adet Riser, 25 adet Riser Kablo ile 6 adet Mining Rig düzeneği ele geçirildi.

Valilik, 4 kişinin 6495 Sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanununa Aykırılık/Yasak Cihaz ve Programlar Suçuna Muhalefetten gözaltına alındığını, emniyetteki işlemlerin sürdüğünü duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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