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Orakoğlu: Bu saatten sonra ‘Zillet İttifakı’nın aday çıkarması çok zor

Emniyet İstihbarat Daire eski Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, 'Bu saatten sonra ‘Zillet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı çıkarması çok zor' dedi.

3 Saat Önce
2022-04-18 10:23:00
Orakoğlu: Bu saatten sonra ‘Zillet İttifakı’nın aday çıkarması çok zor

Emniyet İstihbarat Daire eski Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü yazısında, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nde oluşan 6'lı muhalefetin, cumhurbaşkanı adayı konusunda hemfikir olamadıklarını öne sürdü.

Orakoğlu, “Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip çıkarmakta zorlanan muhalefet liderlerinin, ortaya attığı aday kriterleri ile adeta birbirleriyle yarışıyor olması da dikkat çekici bir duruma işaret ediyor” görüşünü dile getirdi.

İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Orakoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye'de iktidarın değişmesini hem ABD, hem de İngiltere istiyor. AB adına da Almanya istiyor. Erdoğan karşıtlığında hemfikirler, ancak aday konusunda hemfikir değiller. İngiltere malum Brexit ile AB'den ayrıldı. Yeni bir arayışta. Dolayısıyla kendine yoldaşlık yapacak aday peşinde. Almanya, AB'yi ayakta tutmak istiyor ve kendine candaş aday istiyor. ABD ise her zamanki politikasıyla her yere oynuyor.

Bu saatten sonra ‘Zillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı çıkarması çok zor. Şimdi merak edilen husus ‘Zillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ABD, İngiltere yoksa AB adına Almanya mı belirleyecek? Bekleyip görelim.” .

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