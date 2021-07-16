Optimar'ın son anketine göre en beğenilen siyasetçi kim?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, Optimar’ın 10-13 Temmuz tarihleri arasında 1726 kişi ile CATİ yöntemiyle yaptığı 15 Temmuz özel anketinin sonuçlarını aktardı. En beğenilen siyasetçi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 39.5’le ilk sırada geliyor. Mansur Yavaş yüzde 13.7’yle ikinci sıraya yerleşmiş durumda.

"Optimar'ın anketlerini ise hem bir siyasi partinin siparişi değil, kaynağını kendisinin karşılaması, hem güvenilir olması, hem de ilk kez bu köşede yayınlanıyor olması nedeniyle tercih ediyorum" diyen Selvi'nin köşesinde aktardığı bilgi ve yorumları şöyle:

"2023'te halkımız neye göre oy verecek derseniz tek kelime ile cevap veririm, ekonomi"

2023'te halkımız neye göre oy verecek derseniz tek kelime ile cevap veririm. Ekonomi. Türkiye'nin en önemli sorunu ne sorusuna ankete katılanların yüzde 38.5'i ekonomi yanıtını vermiş. Koronavirüs salgını yüzde 14.8'le ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 12.6'yla işsizlik var. Bir süredir ilk üç sıra değişmiyor. Ekonomiyle işsizliği birlikte düşündüğümüzde ise bu oran 51.1'e ulaşıyor.

En büyük sorun ekonomi diyenler artıyor

Yine Optimar'ın araştırmasından ekonomi ve işsizlikle ilgili nisan ve mayıs ayı araştırmalarının da sonuçlarını vererek bir kıyaslama yapmak istiyorum. Nisan ayında ekonomi diyenlerin oranı yüzde 33.2'yken, işsizlik 13.7 çıkmıştı. İkisinin toplamı 46.9 ediyor. Mayıs ayında ise ekonomi yüzde 36.5 çıkarken işsizlik 11.5'ti. Ekonomi artı işsizlik diyenlerin oranı yüzde 48 çıkıyor.

Yüzde 36, sorunların çözümü için AKP diyor

Burada çok ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Halkımız sorunlarının çözümünü de AK Parti'den bekliyor. Ankete katılanların yüzde 36.7'si AK Parti çözer derken CHP diyenlerin oranı yüzde 23.3'te kalıyor. İYİ Parti çözer diyenler ise 5.7 oranında çıkıyor. Muhalefetin kronik sorunu devam ediyor. Halkımız muhalefeti sorunların çözüm mercii olarak görmüyor. Ya da muhalefet o güveni vermiyor.

Ekonomi denilince Ali Babacan'ın ön plana çıkması beklenirdi. Ancak DEVA Partisi çözer diyenlerin oranı yüzde 0.5'te kalıyor.

En beğenilen siyasetçi Erdoğan, sonra Mansur Yavaş

En beğenilen siyasetçi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 39.5'le ilk sırada geliyor. Erdoğan kendisine en yakın isim olan Mansur Yavaş'a üç kat fark atıyor. Mansur Yavaş yüzde 13.7'yle ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Erdoğan ise açık ara birinciliği hiçbir zaman kaptırmadı. Ama Erdoğan'ın altındaki sıralamada inişler, çıkışlar yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu da geçerek üçüncü sıraya yükseldi

Ekrem İmamoğlu ise ocak ayından itibaren gerilemeye başladı. Son anketlerde ise Mansur Yavaş ikinci sıraya yerleşirken İmamoğlu üçüncü sıraya düşmüştü. Optimar'ın temmuz ayı özel araştırması ilginç bir sonucu ortaya koydu. Son dönemlerde görünürlüğünü arttıran Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu da geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Ekrem İmamoğlu yüzde 6.9'la dördüncü sıraya gerilirken Kılıçdaroğlu yüzde 7.4'le üçüncü sıraya yükseldi.

Kılıçdaroğlu nisan ayı araştırmasında Meral Akşener'den sonra yedinci sıradaydı. Mayıs ayı araştırmasında altıncı sıraya yükseldi. Son araştırmada ise ilk üçe girmeyi başardı. Bu da Kılıçdaroğlu'nun imaj çalışmasının olumlu karşılandığını gösteriyor.

“AK Parti'nin oylarını düşük göstermek için bir yarış yapılıyor”

AK Parti'nin oylarını düşük göstermek için bir yarış yapılıyor. MHP'nin oylarının düştüğü iddia ediliyor. Oysa Optimar'ın araştırmasındaki sonuçlar onu göstermiyor. Bugün bir seçim yapılsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz sorusuna cevap verenlerin yüzde 40.5'i AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 24 olurken MHP yüzde 10.6'yla üçüncü sırada geliyor. Dördüncü sırada ise yüzde 9.9'la İYİ Parti geliyor. Optimar'ın İYİ Parti'yle ilgili sonuçlarına hep eleştirel yaklaştığımı bilirsiniz. HDP ise 8.6'yla beşinci sırada geliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi: yüzde 41 Erdoğan, yüzde 14 Yavaş, yüzde 8 İmamoğlu

2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların yüzde 41.7'si Erdoğan yanıtını veriyor. İkinci sırada yüzde 14.7'yle Mansur Yavaş geliyor. Ekrem İmamoğlu burada 8.2'yle Kılıçdaroğlu'nun önünde. Böylece ilk üç değişmiyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 7.7 çıkarken onu 5.9'la Meral Akşener takip ediyor.

“Abdullah Gül gerileme içinde”

Abdullah Gül ise gerileme içinde. Gül, yüzde 1.1'le Selahattin Demirtaş ve Devlet Bahçeli'nin gerisinden geliyor.

Son üç ayın verileri Erdoğan açısından yükselişi işaret ediyor. Nisan ayında Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 38.6'yken bu oran mayıs ayında yüzde 36.7'ye gerilemişti. Erdoğan'ın sahaya çıkmasıyla birlikte bu oran yüzde 41.7'ye yükseldi.

Erdoğan mı, İmamoğlu mu?

Erdoğan mı, İmamoğlu mu sorusuna ankete katılanların yüzde 48.1'i Erdoğan, yüzde 37.8'i İmamoğlu diye yanıt vermiş.

Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

Erdoğan en yüksek orana Kılıçdaroğlu ile yarıştığı zaman çıkıyor. Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 49.2'ye tırmanırken Kılıçdaroğlu'na destek yüzde 30.8 oranında çıkıyor.

Erdoğan mı, Yavaş mı?

Muhalefet Erdoğan karşısında en yüksek oranına Mansur Yavaş'la ulaşıyor. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 39.3'e çıkarken Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 46.8 oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.