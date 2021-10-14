Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon beklentisi Ankara’dan gelen son açıklamalarla birlikte artarken gazeteci Taha Dağlı bölgeye ilişkin son durum değerlendirmesinde bulundu

Dağlı'nın “Operasyon/Harekat, nasıl, ne zaman ve nerelere?” başlıklı yazısı:

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgelerinde PKK-PYD terör örgütünün saldırıları yoğunlaştı.

İdlib'te ise Ruslar havadan, Esed rejimi güçleri ile İran militanları ise karadan şiddetli saldırılar gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “tahammülümüz kalmadı” sözleri sonrası olası bir operasyon/harekat beklentisi oluştu.

Peki ne yapılacak? Operasyon veya harekat için hazırlıkların yapıldığı bilgisi var. Ama tarih belli değil. Kapsam da.

Operasyon/harekat ihtimalini iki ayrı sahada değerlendirelim.

Biri Suriye'de Fırat'ın batı kanadı. İdlib ve Fırat Kalkanı bölgelerinin bulunduğu saha. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgeler.

Burada Rusya faktörü var. Türkiye'ye yönelik saldırılar Tel Rıfat'tan geliyor.

Tel Rıfat'ta İran da var ama belirleyici güç Rusya. PKK-PYD Tel Rıfat'tan Afrin ve Azez'e sızıp, saldırı gerçekleştiriyor. Bir bakıma Ruslar buna göz yumuyor. Tel Rıfat Rusya ve İran için çok önemli.

Kendi kontrollerindeki Halep'le Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesi arasında bir tampon bölge olarak Tel Rıfat'ı tutuyorlar. PKK sızmalarını önleyebilirler mi, elbette bu mümkün. Ruslar, daha önce Zeytin Dalı harekatında hava sahasını kapatmayarak Türkiye'ye bir avantaj sağlamışlardı.

Şimdi bunu yine yaparlar mı?

Mevcut şartlarda yapmazlar.

Ama İdlib konusunda pazarlığa açıklar. Özellikle Tel Rıfat'ta PKK etkinliğini İdlib'e karşı koz olarak ellerinde bulunduruyorlar. Belki de Türkiye'ye “eğer Tel Rıfat'ta PKK-PYD istemiyorsan, İdlib'te uzlaşalım” mesajı veriyorlar.

Operasyon/harekat konusunda diğer bölge Fırat'ın doğu yakası. Yani 2 yıl önce Barış Pınarı harekatının gerçekleştirildiği bölge. Burada ise ABD belirleyici unsur.

Fırat'ın doğusuna yönelik Ayn el Arap'tan başlayıp, Irak sınırına kadar giden şeritte, PKK-PYD'ye yönelik operasyon/harekat yapılabilir. Ama şimdi olma ihtimali zayıf.

Ay sonu G20 zirvesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi bekleniyor. Muhtemelen Fırat'ın doğusunda bir askeri hareketlilik için G20'den çıkacak sonuç takip edilecektir.

Şu an mevcut şartlarda yapılacak en belirgin aksiyon ise PKK-PYD'ye karşı limitli, nokta atışlar olacaktır. İmha gücü yüksek kısa süreli operasyonlar gerçekleştirilebilir.

Bunun da Tel Rıfat gibi PKK-PYD sızmalarının kaynağı olan Münbiç, Tel Temir veya Ayn İsa kasabalarına yönelik operasyonlar olabileceğini söyleyebiliriz. PKK-PYD'ye kısa vadede bu adreslerde şok baskınlarla yıkıcı tahribatlar verilebilir.

Bu nokta atışı operasyonlar, etki güçlerinin yüksek olması halinde, hem PKK-PYD'ye karşı caydırıcı bir unsur olacaktır hem de terör örgütünün arkasındaki güçler olan ABD ile Rusya'ya da kararlılık konusunda mesaj verecektir.

Doğru zamanda doğru yerde yapılacak limitli operasyonlar, Türkiye'nin kısa vade sonunda Fırat'ın doğusu veya batısına yönelik kapsamlı harekat düzenleme girişimlerinde de elini güçlendirecektir.

Haber7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.