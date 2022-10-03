Onur Şener kimdir, neden öldürüldü? Onur Şener nerede çalışıyordu? Müzisyen Onur Şener'i kim öldürdü?

Bir eğlence mekanında müzisyenlik yapan Onur Şener bir grup tarafından darp edilerek öldürüldü. Peki Onur Şener’i kim öldürdü? Onur Şener neden öldü? Onur Şener kimdir, kaç yaşında? Onur Şener nerede sahne alıyordu? İşte Onur Şener cinayeti ile ilgili detaylar…

Dün gece yaşanan Onur Şener cinayeti, Ankara ili Çankaya ilçesinin Çayyolu semtinde bulunan bir eğlence mekanında gerçekleşti. Söz konusu mekana gelen bir grup tarafından müzisyen Onur Şener öldürüldü. Peki, Onur Şener cinayeti nasıl gerçekleştirildi? Onur Şener neden, nasıl öldürüldü? Onur Şener kaç yaşındaydı? İşte detaylar…

Onur Şener niçin öldürüldü?

Ülke gündeminde konuşulanlar arasında yer alan Onur Şener cinayeti neden oldu merak ediliyor. Onur Şener neden öldürüldü araştırılıyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanının sahnesinde şarkı söyleyen müzisyen Onur Şener'den bir grup, istek parça çalmasını talep etti. Müzisyen Onur Şener ise kendisinden talep edilen istek parçaları bilmediğini belirterek çalmadı. Bu durum üzerine gruptan üç kişi ile müzisyen Onur Şener arasında sözlü olarak tartışma başladı. Daha sonrasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan personelleri ile müşterilerin devreye girmesi sonucunda yaşanan kavga sona erdi.

Müzisyen Onur Şener cinayet anı

Cinayete üzülenler tarafından Onur Şener'in öldürülme anı merak ediliyor. Onur Şener nasıl öldürüldü araştırılıyor. Çayyolu'ndaki eğlence mekanının kapanması sonrasında ayrılan bu grup, mekandan çıkarak evine gitmek üzere hazırlanan Onur Şener'e saldırdı. Gruptaki 3 kişi ellerinde bulunan cam şişelerle Şener'i darp etti. Olaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazını cam parçalarının keserek ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Şener, tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Onur Şener'i öldürenler tutuklandı mı?

Müzisyen Onur Şener'i öldürenler yakalandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı. Vefat eden müzisyen Onur Şener'in yarın ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği bildirildi. Onur Şener'i öldürenler de merak konusu. Onur Şener'i kim öldürdü merak ediliyor. Onur Şener'in katilleri kim?

Onur Şener'i öldürenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Ancak Haluk Levent tarafından yapılan bir paylaşımda, Onur Şener'in katillerinin ikisinin Çalışma Bakanlığında müfettiş olduğu iddia edildi.

Onur Şener nerede sahne alıyordu?

Müzisyen Onur Şener cinayetinin hangi mekanda gerçekleştiği merak ediliyor. Onur Şener nerede çalışıyordu araştırılıyor. Onur Şener'in çalıştığı mekan Cassetla isminde bir eğlence mekanı olduğu videolardan görülüyor. Onur Şener olayının yaşandığı mekan Cassetla isminde bir eğlence mekanı olduğu sosyal medyada paylaşıldı.

Onur Şener kimdir, kaç yaşında?

Müzisyen Onur Şener'in 1977 tarihinde doğduğu biliniyor. Şener, Ankara TED Koleji'nden 1995 yılında mezun olmuştur. Kız babası olan Şener, 2.10.2022 tarihinde bir cinayete kurban gitmiştir. .