‘Ömrünü uzatmak için kök hücre tedavisi’ iddiası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in zehirlendiği yönünde çıkan haberlerin ardından örgütün montaj bir video yayınladığını ifade eden eski emniyet istihbaratçısı Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, söz konusu iddiaları köşesinde yorumladı

Orakoğlu'nun “FETÖ elebaşı terörist Gülen'in ömrünü uzatmak isteyen hainlerden ‘kök hücre' tedavisi mi?” başlıklı yazısından önemli bir bölüm:

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in zehirlendiği yönünde çıkan haberlerin ardından örgüt, montaj bir video yayınladı. Bu videoda Gülen'in “sağlıklı” olduğu iddia edilirken, söz konusu videonun çekilmiş eski görüntülerden birleştirildiği, montaj olduğu ortaya çıktı. Güncel gibi sunulan videoda Gülen'in aynı kıyafetleri giydiği görüntülerden bölümler seçildi. Akşam ve yatsı namazı ABD saati ile 16.46 ve 18.33 arasında kılınıyor. Buna karşın, görüntüler namaz vakitlerinden yaklaşık dört saat sonra yayınlandı. Bir diğer ayrıntı ise Fetullah Gülen'in elindeki vantilatör ile serinlemeye çalışması. Ramazan ayı 10 yılı aşkın süredir yaz aylarına geliyor. Son bir haftadır, Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da ise hava durumu 10 ile 2 derece arasında soğuk geçiyor. Fetullahçı terör örgütü elemanlarının Gülen'in sağlıklı olduğunu ispatlamak için hazırladığı videoların montaj olduğunun ortaya çıkması kamuoyunda ters etki yaratmış FETÖ elebaşının öldüğüne yönelik iddialar artmıştı.

FETÖ'NÜN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN SORUMLU İMAMI VE ÖZEL DOKTORUNUN KÖK HÜCRE PROJESİ

OHAL Komisyonu'na yapılan bir başka dernek başvurusunun raporunda ise derneğin yönetim kurulu başkanının FETÖ'nün “sağlık hizmetlerinden sorumlu imamı” ve elebaşı terörist Fetullah Gülen'in özel doktoru olduğu ifade edildi. Hainlerin FETÖ elebaşı Gülen'in ömrünü uzatabilme ümidi için kök hücre tedavisine başlanıldığı bilgisine ulaşıldı.

Dernek faaliyetleri kapsamında örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda kök hücre projesiyle ilgilenildiğine işaret edilen raporda, “FETÖ'nün tıp alanındaki hainlerden oluşan mütehassıs isimlerini dernek çatısı altında topladığı, belli hastalıkları olan ve örgütün içerisinde sözde ‘mesih' olarak görülen örgüt elebaşına kök hücre nakli yapılarak ömrünü olabildiğince uzatmak amacıyla çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

FETÖ İLE MÜCADELEYİ SULANDIRMAK İSTİYORLAR

İçişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamalarda “Son dönemlerde sosyal medya mecralarından yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) nedeniyle ihraç edilenlerin geri dönüşleri veya iadeleriyle ilgili paylaşımların, tutarsız, hayatın olağan akışına, devletin işleyişine, ciddiyetine ve prensiplerine uygun olmadığını belirtildi. Kamu görevinden çıkarılma işlemlerinin, örgütsel eylemlerde bulunma, hakkında yürütülen adli soruşturma ve kovuşturmalarda elde edilen veriler, ByLock kullanıcısı olma, örgüt talimatıyla hesap açma ve para yatırma, kapatılan dernek veya sendika üyeliği gibi kamuoyunun vakıf olduğu kriterler çerçevesinde gerçekleştirildiği” bildirildi. Ardından da “Geçmişte kamu görevinden çıkarılma işlemlerine karşı çıkanların, bugün kamu görevine iade edilenlerin sanki hiçbir kritere bakılmaksızın birilerinin tavassutuyla iade edildiği gibi gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan şaibe oluşturma çalışmaları manidardır. Bu durum, devlet güvenliği açısından da son derece önem taşıyan ve bu konuda görevli olan kamu kurum ve kuruluşları ile gayretle görevlerini yerine getirmeye çalışan personel tarafından titizlikle ve ciddiyetle yürütülen FETÖ ile mücadele sürecini sulandırmakta, büyük zarar vermektedir.” denildi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.