ÖMK nedir, ne demek? ÖMK açılımı ne? ÖMK iptal edilecek mi?

Sosyal medyada gündem olan konulardan biri de ÖMK iptal edilsin çağrısının yapılması. Peki ÖMK nedir? ÖMK açılımı ne, ne demek? ÖMK iptal edilsin çağrısı neden yapılıyor? ÖMK iptal edildi mi? İşte ÖMK ile ilgili detaylar…

ÖMK açılımı, Öğretmen Meslek Kanunu'dur. ÖMK ile birlikte öğretmenler 3 farklı kategoride değerlendirilecektir. Peki ÖMK neden iptal edilsin? ÖMK iptal mi edildi? ÖMK iptal çağrıları neden yapılıyor? İşte ÖMK ile ilgili bilinmesi gerekenler…

ÖMK'ya göre mesleğe yeni başlamış olan öğretmen normal öğretmen sıfatıyla, 10 yıllık görev süresini dolduran öğretmenler uzman öğretmen sıfatıyla, 20 yıllık görev süresini dolduranlar ise Başöğretmen sıfatıyla kategorize edilecektir.

Uzman öğretmenlik nedir?

180 saatlik bir kurs alıp bu kurstan sınav olmanız gerekiyor. Sınavı geçmeniz halinde artık uzman öğretmenlik kariyerine ulaşmış olacaksınız. Eğer öğretmen yüksek lisans yaptıysa uzman öğretmenlik sınavına girmek zorunda değildir. Yüksek Lisans'ın tezli veya tezsiz olması ise herhangi bir farklılık doğurmuyor. Maaşınıza bin lira daha eklenecektir.

ÖMK'ya göre Başöğretmenlik nedir?

240 saatlik bir kursun sonucunda alınacak 70 ve üzeri puanda başöğretmen olabilirsiniz. Yine maaş artışı yaşanacağı gibi farklı haklar da elde edebileceksiniz. Hali hazırda başöğretmen olmanız halinde 2 bin TL daha fazla para alacaksınız.

ÖMK iptal edildi mi? ÖMK iptal edilsin çağrısı neden?

Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde kokart takma eylemi yapacak, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü ise Ankara'da miting düzenleyecek.

Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Hüseyin Özdemir, "ÖMK iptal edilsin" çağrılarının nedeni olarak şu ifadelere yer verdi:

Aynı işi yapan öğretmenleri farklı statü ve maaş uygulaması üzerinden bölmeye ve ayrıştırmaya yol açacak böylesi bir düzenlemeye başından itibaren karşı çıktık.Çıkmaya devam edeceğiz. Emekçileri bölen , itibarsızlaştıran, adil olmayan ,maaş artışını sınava endeksleyen, eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı bu meslek kanununa karşı Eğitim Sen olarak tüm eğitim emekçilerini işyerlerinden başlayarak ortak tutum almaya ve birleşik mücadeleye çağırıyoruz"

ÖMK iptal edilir mi?

ÖMK-Öğretmen Meslek Kanunu iptal edilmedi. ÖMK iptaline dair resmi bir açıklama da bulunmuyor.