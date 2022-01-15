Omikron/PCR: “Gel de, ‘Bill Gates ne diyorsa, o oluyor’ deme!”

Zorunlu PCR testlerinin tamamen kaldırılmasıyla birlikte salgın gündemi yeni bir boyut kazandı. Kararın, dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates’in son varyant Omikron üzerine yaptığı açıklamanın hemen ardından duyurulmasına dikkat çekildi

Sağlık Bakanlığı, uzun süredir kamuoyunun bir kesiminin de tepki gösterdiği zorunlu PCR uygulamasına son verildiğini duyurdu ancak tartışmalar en az iki kesim arasında devam ediyor. Karara, sürecin tartışmalı isimlerinden Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepki gelirken öte yandan kararı ‘yeni bir aşamaya başlangıç ihtimali' olarak değerlendirenler de var.

Tam kapanma olacak mı?

Bu kararın ardından herhangi bir semptom göstermeyenler dahil, medyada ‘zorunlu aşı' ve ‘tam kapanma' uygulamasına geçme ihtimali tartışılıyor.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Tam kapanma çağrıları altında ekonomimizi adeta kontak kapatmaya zorladılar" sözünü hatırlatarak, yazısına “Yeniden kapanmanın altlığını yapıyorlar, aman dikkat!” başlığını koydu.

Altınok yazısında, “Hükümet bir yandan ekonomik hayatı ayağa kaldırmak için bedelini göze alıp omuz verirken, birileri de çelme takmaya çalışıyor... Yeniden kapanmanın altlığını yapıyor. Örneğin, milyonlarca kişinin ekmeğini kazandığı ancak izolasyon tedbirleri nedeniyle ağır darbe alan kafe, bar ve restoran gibi işletmeler için yeni tedbirler tartışılıyor. İnanın, tedbirlerin kısmen kaldırılmasıyla biraz soluk alan, yaralarını saran sektörün, çalışma saatlerine yönelik olası sınırlamaları kaldıracak gücü yok” dedi.

"Bill Gates ne diyorsa, o oluyor"

Aynı gazetede pandemi hakkındaki yazılarında sık sık küresel politika ve şirketleri tartışmaya açan Haşmet Babaoğlu ise, dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates'in Omikron varyantı açıklamasına dikkat çekerek salgın politikalarındaki değişimin zamanlamasına işaret etti. Babaoğlu, sosyal medya hesabından ve köşesinden konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Gel de, "Bill Gates ne diyorsa, o oluyor" deme!.. Gates'in "omicron pandemiyi bitirecek" açıklamasından hemen sonra PCR zorunluluğu kalktı... Tablo şunu düşündürüyor: Test sayısı azalır, vaka sayılarının düşüşüyle yavaş yavaş toplum bağışıklığına (!) ulaşılır... İstatistiklerle "mevsimsel grip" özelliğinden çıkartılmıştı; şimdi de istatistiklerle "mevsimsel grip" haline döndürülecek...

“BioNTech reklamcısı doktor”

“Bu mudur? Burada kritik nokta aşı kampanyasının zorlayıcı olup olmayacağında... Aşı, isteğe bağlı mı olacak, yoksa "hastalık olsa da olmasa da" aşılanılacak mı? İkincisi komplo teorilerinin tamamını haklı çıkartacak özellikler taşır. Yaşayıp göreceğiz.

Bir daha hatırlatayım... Sosyal medyanın meşhur BioNTech reklamcısı doktoru 13 Haziran 2021'de şöyle demişti: "Tek doz yüzde 70 civarı etkili. 2. dozun yıllarca % 95 etkili olacağını öngörüyoruz." Sonra da şu tahminini Twitter'a aktarmıştı: "Eylülde pandemi biter." Bunların hepsini yuttuk, unuttuk, yenilerini yutturmaya hazırlanıyorlar.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.