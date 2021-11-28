Omikron/NU: ‘Başa mı döndük?’

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni varyant olarak duyurduğu Omikron (NU) ile birlikte yeni aşılar ve kapanmalar gündeme geldi

Yeni varyant ile ilgili olarak Melih Altınok'un "Bildiğiniz bütün varyantları unutun" başlıklı bugünkü köşesindeki yorumu:

Dünya Sağlık Örgütü şimdi de ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı B.1.1.529'u "endişe verici varyant" kategorisine aldığını açıkladı.

Söylemesi kolay olsun diye varyanta, Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omikron adını vermişler. Ya da daha basiti NU.

Örgüt, varyantın özelliklerini tam olarak anlamanın biraz zaman alacağını söylüyor. Ancak ilk belirlemelere göre bu varyantın hastalığı geçiren kişilerde tekrar etme potansiyelinin bulunduğunu tespit etmişler.

"Daha agresif"

Diğer varyantlarda da durum farklı değildi, ama belli ki bu NU daha bir başka nüksediyor. Ayrıca DSÖ'nün raporuna göre NU "düşünülenden çok daha agresifmiş".

Tabii ki haber üzerine birçok ülke epeydir işitmediğimiz uçuş yasaklarını yeniden uygulamaya başladı. Türkiye de yeni varyanta ilk refleks veren ülkelerden oldu. Hatta basında kapanmadan dem vurmaya başlayanlar bile var.

O kadar aşıya, kapanmaya, tartışmaya rağmen döndük mü yine başa? O halde gelsin Omikron'a uyumlu yeni aşılar, aşılamaya rağmen kapanmalar... Bu böyle devam eder gider...

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.