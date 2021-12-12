DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
UFC'de tarihin en büyük sürprizi yaşandı! Efsane 7 yıl sonra yıkıldı
Survivor All Star kadrosunda kimler var?
2. el oto pazarında en çok satılanlar
Batman Petrolspor - Kütahya Belediyespor maçı canlı yayın!
Yargıtay'dan dövizle nafaka kararı
Omicron varyantı belirtileri neler? Omicron nedir?
Onur Nizamoğlu: Kaybetmek de sevdaya dahil
900 kişiyi 3 dakikada Zoom'da işten çıkaran CEO acil izne ayrıldı
Enis Batur'un kaleminden 'Sezai Karakoç Çeşmesi'
Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçı canlı yayın!
ABD'den Rusya'ya ''Avrupa'ya daha fazla asker gönderme'' tehdidi
Eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza
Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Kendinizi negatif enerjiden korumanın 8 yolu
Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Ukrayna'da yakalandı

TIMETURK / GÜNDEM / Omicron varyantı Türkiye’de!

Omicron varyantı Türkiye’de!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Omicron varyantı Türkiye’de 6 kişide tespit edildi. Bunlardan birisi İstanbul’da, 5'i İzmir'de.' dedi.

3 Saat Önce
2021-12-12 09:00:58
Omicron varyantı Türkiye’de!

Bakan Koca, Meclis'te yaptığı açıklamada, Avrupa'da vaka artışını ciddi şekilde etkileyen Omicron varyantının Türkiye'de görüldüğünü söyledi:

"Şu ana kadar 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere toplam 6 vakamız tespit edildi. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif. Ayaktan takip edilen herhangi bir sorunu olmayan hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantı ile ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Biz özellikle bu varyantla ilgili bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin virülansının ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşımızın sadece özellikle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tedbirlere devam etmesini istiyoruz."

Omicron varyantı, bünyesinde çok sayıda mutasyon barındırıyor ve bu sebeple "süper varyant" olarak adlandırılıyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş