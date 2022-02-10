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TIMETURK / GÜNDEM / Omicron'u keşfeden doktor itiraf etti: Varyantı ağır göstermem için baskı gördüm

Omicron'u keşfeden doktor itiraf etti: Varyantı ağır göstermem için baskı gördüm

Omicron varyantını keşfeden ve dünyaya duyuran kişilerin başında gelen Güney Afrikalı doktor, varyatın 'hafif' olarak tanımlanaması yönünde baskı gördüğünü aktardı.

2 Saat Önce
2022-02-10 15:53:01
Omicron'u keşfeden doktor itiraf etti: Varyantı ağır göstermem için baskı gördüm

Güney Afrikalı Dr. Angelique Coetzee'nin adını Omicron varyantını keşfeden ilk isimlerden biri olarak duymamızın üzerinden sadece birkaç ay geçti. Bu süre boyunca muazzam bir hızla yayılan varyant tüm dünyada baskın hale gelerek salgının seyrini değiştirdi.

Dr. Coetzee, yaptığı flaş açıklamayla bir kez daha gündemde. Bu kez ortaya atılan iddia ise deyim yerindeyse yenilir yutulur cinsten değil.

Angelique Coetzee, Omicron varyantını keşfettikten sonra dünyanın dört bir yanından bilim insanları ve politikacılar tarafından baskı gördüğünü ve kendisine Omicron varyantını 'hafif' olarak tanımlamamasının söylendiğini iddia etti.

Güney Afrikalı doktora göre kendisinden Omicron varyantıyla ilgili söylemlerin yumuşatılmaması ve konunun olduğundan daha tehlikeli şekilde yansıtılması istendi.

Dr. Angelique Coetzee, geçen yılın kasım ayında Omicron varyantı raporlayan ve ülkesindeki vakaların hafif semptomlara sahip olduğunu açıklayan ilk kişilerin başında geliyordu. Ancak bilim insanları ve siyasetçiler ona bu tarifinin yanlış olduğunu söylediler.

Coetzee The Daily Telegraph'a verdiği demeçte "Güney Afrika'dan olmayan tüm bilim insanları ve siyasetçiler bana ulaşıp dediklerimin yanlış olduğunu söylüyordu. Hastalığın çok ciddi olduğunu ve benim ne dediğimin farkında olmadığımı iddia ediyorlardı. Bana saldırıda bulunmaya devam ettiler." ifadesini kullandı.

"Bana hastalığın Güney Afrika'da hafif ancak Avrupa'da çok çok ciddi seyrettiğini söylemem gerektiğini ilettiler. Avrupalılardan bu konuda çok ciddi baskı gördüm ve 'Lütfen hastalığın hafif geçtiğini söyleme.' tavsiyesi aldım." diyen doktor Omicron varyantı ilk ortaya çıktığında güney Afrika'da görülen vakaların Delta varyantına göre hafif olduğunu ve sadece halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetleri bulunduğunu dünyaya duyurmuştu.

"Beni yalan söylemekle suçladılar ve Omicron'u hafife aldığımı söylediler. Onlara göre 38 ayrı mutasyonu olan bir varyantın hafif olma ihtimali yoktu." diyen Dr. Coetzee, aynı zamanda güney Afrika Tıp kurulu'nun başkanı. Dr. Coetzee, Omicron'un aşılanmamışlar için daha ciddi ancak aşılanmış olan büyük çoğunluk için hafif olduğunu söylemişti.

Angelique Coetzee, etkilerini ilk elden görmelerine rağmen siyasetçilerin kendisine neden yalan söylemesi için baskı yaptıklarını anlayamadığını da sözlerine ekledi. .

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