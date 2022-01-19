Omicron alarmı! Vaka sayıları pik yapacak

Okulların ara tatile girmesiyle omicron varyantının Anadolu şehirlerine taşınması ve 10 gün sonra buralarda vakaların artacağı düşünülüyor.

Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde baskın olmaya başlayınca vaka sayıları da hızla tırmanıp 70 binleri aştı. İlk ve orta dereceli okullar Cuma gününden itibaren iki haftalık tatile girecek.

Birçok üniversitede finallerini tamamlayıp tatile girmeye başladı. Bu da büyük bir hareketlilik anlamına geliyor. Üniversite öğrencilerinin evlerine dönmesi ve tatil nedeniyle memleketlere ziyaretler omicron varyantının Anadolu'ya yayılmasına neden olacak. 10 gün içinde de Anadolu şehirlerinde hızla bir vata artışı yaşanması bekleniyor.

ŞUBAT AYINDA 100 BİNLER VE PİK

Sabah'ın haberine göre, yapılan hesaplamalara göre şubat ayının ilk iki haftasında günlük vaka sayılarının 100 bini geçecek. Şubat ayı sonunda ise pik yapıp plato çizecek. Ne zaman düşüşe geçeceğini ise üçüncü doz aşıların oranı belirleyecek. Üçüncü doz aşılarını hızla tamamlayan ülkelerde vaka sayıları da hızla düşmeye başladı.

YÜZDE 10 AŞI KARŞITI

Sağlık sisteminin çalışır olması için üçüncü doz oranının yükselmesi gerekiyor. Bunun için de aşılamanın arttırılması için çaba harcanacak. Türkiye'de aşı karşıtlarının oranı yüzde 10. Yüzde 90'ı aşı tereddütü olanlar. Bunların ikna edilmesi ve aşılarını yaptırmaları için iknaya çalışılacak.

'PANDEMİ BAHARDA AZALIR YAZIN BİTER'

Kovid-19 salgını ile ilgili umut veren bir açıklama geldi. ABD'nin Connecticut Üniversitesi'nde görev yapan ve Jackson Laboratuvarı'nda çalışmalarına devam eden bağışıklık uzmanı Prof. Derya Unutmaz, Kovid-19 salgınının bu yıl içinde son bulabileceğini dile getirdi.

Delta varyantıyla pandeminin sonlarına yaklaşıldığını belirten Unutmaz, "Omicron bu durumu hem geciktirdi hem hızlandırdı. Dünyada inanılmaz bir şekilde yayılıyor. Birkaç aya kadar birçok ülkede zirve yapacak. Çünkü enfekte edecek kimse kalmayacak. Hem aşılarla hem de enfeksiyon sonucu bağışıklık kalkanı oluşacak.

Benim tahminim bahara doğru azalmaya başlaması, yaza kadar da pandeminin bir şekilde bitmesi. Ama koronavirüs her zaman bizimle olacak. Belki her yıl enfekte olacağız, soğuk algınlığı gibi hafif olacak. Çok yeni bir varyant çıkarsa ona karşı özel bir aşı gerekebilir" dedi. .