Ömer Tuğrul İnançer öldü mü? Ömer Tuğrul İnançer vefat etti | Ömer Tuğrul İnançer cenazesi nerede, ne zaman defnedilecek?

Ömer Tuğrul İnançer öldü mü? Ömer Tuğrul İnançer vefat etti. Yazar, avukat ve mutasavvıf olan Ömer Tuğrul İnançer'in gece yarısı vefat ettiği haberi alındı. Yakınlarını derinden etkileyen vefat haberinin ardından cenaze işlemleri ve ölüm nedeni merak edildi. Peki Ömer Tuğrul İnançer cenazesi nerede, ne zaman defnedilecek? İşte detaylar!

Ömer Tuğrul İnançer vefat etti. Yazar, avukat ve mutasavvıf olan Ömer Tuğrul İnançer'in gece yarısı vefat ettiği haberi alındı. Yakınlarını derinden etkileyen vefat haberinin ardından cenaze işlemleri ve ölüm nedeni merak edildi. Peki Ömer Tuğrul İnançer cenazesi nerede, ne zaman defnedilecek? İşte detaylar!

Ömer Tuğrul İnançer öldü mü?

Yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti. Sevenlerini derinden yaralayan haber, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın paylaşımıyla öğrenildi. Kalın;

"Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun." sözlerini sosyal medyadan paylaştı.

Ömer Tuğrul İnanç'er neden öldü?

76 yaşında hayatını kaybeden İnançer'in ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Ömer Tuğrul İnançer cenazesi nerede, ne zaman defnedilecek?

Hakka yürüyen yazar İnançer'in yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. İnançer'in cenazesi de Fatih camiisinden kaldırılacak.

Ömer Tuğrul İnançer hayatı

Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Avukat, mutasavvıf ve müzisyendir.

İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin de yöneticisi.

733. - 736. frekansda TRT'nin Vuslat Yıldönümü'nde Mevlevi ayininde sunuculuk ve yorumculuk yapmıştır. 1999'dan beri İstanbul Cerrahi Tarikatı'nın postnişinliğini yapmıştı.

Ömer Tuğrul İnançe kitapları

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Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana

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Gönül Gözü (Kenan Gürsoy)

Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile)

Aşk Kağıda Yazılmıyor (Ayşe Şasa, Abdurrahim Karakoç, Lale Müldür, Erol Göka, Sadık Yalsızuçanlar, Enis Batur, Laurent Mignon, Mahmud Erol Kılıç ile)

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Mutasavvıf nedir?

Mutasavvıf; tasavvuf ehli olan, herhangi bir tasavvuf yolunda mertebe kat etmiş kişidir. .