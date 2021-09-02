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TIMETURK / GÜNDEM / Ömer Pınarlı kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

Ömer Pınarlı kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

Ünlü iş insanı Ömer Pınarlı, 1978 yılında İstanbul Beyoğlu’nda dünyaya gelmiştir. Aslen Sivaslı olan ailesi ile birlikte İstanbul’da yaşayan Pınarlı, Kasımpaşa İlkokulu’nu bitirmiştir. İlkokuldayken spor arabalara olan düşkünlüğü nedeniyle oyuncak araba koleksiyonu yapmaya başlamıştır.

3 Saat Önce
2021-09-02 13:15:01
Ömer Pınarlı kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

Yükseköğrenimini Londra'da Southampton Üniversitesi'nde tamamlayan Ömer Pınarlı, daha okuldayken bu işi yapmanın hayalini kurmuş ve fizibilite çalışmalarına başlamıştır. Okul bittikten sonra yatırımcı desteğiyle kurduğu one1car isimli şirkette üst segment arabaların alım ve satımını gerçekleştirmektedir. Ünlü kişilere de hizmet veren one1car isimli şirketinde lüks arabalara olan tutkusunu işe dönüştürmenin mutluluğunu yaşamaktadır.

 

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Ömer Pınarlı, aynı zamanda 61 bin takipçili bir Instagram hesabına sahip bir influencer olarak da faaliyet göstermektedir. Bu hesabında yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ve müşterilerinin beğenisini de toplayan Pınarlı, bu alanda da çalışmalarına devam etmektedir.

 

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Son dönemde yaşanan sıfır kilometre araç arzı ile ilgili sıkıntılardan sonra ikinci el piyasasına da adım atan Ömer Pınarlı, bu alanda da kaliteyi ön planda tutmaktadır. Çalışmanın yanında hayallerine sahip çıkmanın da önemli olduğunu söyleyen Ömer Pınarlı, gençlere de bu konuda tavsiyeler vermektedir. İnsanın sevdiği işi yaptığı sürece çalışmaktan bıkmayacağını savunan Pınarlı, mümkünse herkesin sevdiği işi yapmasını; eğer sevdiği işi yapamıyorsa o zaman da yaptığı işin sevilecek bir yönünü bulması gerektiğini ifade etmektedir.

Ömer Pınarlı evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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